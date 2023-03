Champions League, sorteggio fortunato (con vista su Istanbul) (Di venerdì 17 marzo 2023) E' andata bene, quasi il meglio possibile. Non significa sottovalutare il Benfica o il peso di un derby italiano come quello tra Milan e Napoli. E' andata benissimo perché l'urna di Nyon ha riservato all'Italia un cammino di quarti e semifinali che apre una finestra sulla finale dello stadio Ataturk di Istanbul del prossimo 10 giugno. Questa è la sintesi del sorteggio, altre valutazioni sono successive. Il Benfica è forte, la rivelazione di questa stagione: non ha mai perso, ha già rullato la Juventus nei gironi e sta mettendo in mostra alcuni talenti emergenti di gradissimo livello. Nemmeno la partenza di Enzo Fernandez nel mercato di gennaio sembra averlo indebolito. E però il Benfica non è una delle favoritissime, non è il City di Haaland, il Bayern Monaco che pare di un altro pianeta per le nostre e nemmeno il Real Madrid di Ancelotti che in ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) E' andata bene, quasi il meglio possibile. Non significa sottovalutare il Benfica o il peso di un derby italiano come quello tra Milan e Napoli. E' andata benissimo perché l'urna di Nyon ha riservato all'Italia un cammino di quarti e semifinali che apre una finestra sulla finale dello stadio Ataturk didel prossimo 10 giugno. Questa è la sintesi del, altre valutazioni sono successive. Il Benfica è forte, la rivelazione di questa stagione: non ha mai perso, ha già rullato la Juventus nei gironi e sta mettendo in mostra alcuni talenti emergenti di gradissimo livello. Nemmeno la partenza di Enzo Fernandez nel mercato di gennaio sembra averlo indebolito. E però il Benfica non è una delle favoritissime, non è il City di Haaland, il Bayern Monaco che pare di un altro pianeta per le nostre e nemmeno il Real Madrid di Ancelotti che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sorteggio quarti Champions League: ecco le avversarie di Milan, Inter e Napoli – La diretta - Lulu_Graezinski : RT @FabrizioRomano: Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern -