Champions League, sarà Milan-Napoli: le reazioni social dei tifosi (Di venerdì 17 marzo 2023) Con il sorteggio per i quarti di Champions League che ha portato alla sfida tra Milan e Napoli, andiamo a leggere alcune reazioni sui social! Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 marzo 2023) Con il sorteggio per i quarti diche ha portato alla sfida tra, andiamo a leggere alcunesui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - AnadNanda : RT @marifcinter: #Inzaghi: “L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché u… - Marco_Rogerio_ : RT @Marco_Rogerio_: Il fatto che Rabiot sia uno dei migliori della rosa la dice lunga sul livello generale... Europa League e 2° posto in… -