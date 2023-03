Champions League, ora per le italiane è il momento di pensare in grande (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – Champions League, tre su tre. Milan, Inter e Napoli – in rigoroso di qualificazione – con un salto in avanti ci riportano indietro al 2006. Erano diciassette anni infatti che il nostro Paese non si presentava con altrettante rappresentanti ai quarti di finale della massima competizione continentale. Excursus storico a parte, è tempo di analizzare il presente e guardare al futuro. Le milanesi avanti di cortissimo muso, i partenopei con l’ormai consueta dose di solidità, reti e divertimento. Sei partite, zero gol subiti. Ecco cosa ci riserverà la fu Coppa dei campioni dopo aver archiviato un ottavo lungo un mese. E perché è giunto il momento di pensare (nuovamente) in grande. Il grande passo delle italiane Vincere, soffrire, passare. A tracciare la via è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar –, tre su tre. Milan, Inter e Napoli – in rigoroso di qualificazione – con un salto in avanti ci riportano indietro al 2006. Erano diciassette anni infatti che il nostro Paese non si presentava con altrettante rappresentanti ai quarti di finale della massima competizione continentale. Excursus storico a parte, è tempo di analizzare il presente e guardare al futuro. Le milanesi avanti di cortissimo muso, i partenopei con l’ormai consueta dose di solidità, reti e divertimento. Sei partite, zero gol subiti. Ecco cosa ci riserverà la fu Coppa dei campioni dopo aver archiviato un ottavo lungo un mese. E perché è giunto ildi(nuovamente) in. Ilpasso delleVincere, soffrire, passare. A tracciare la via è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - milansette : Data e orario Milan Napoli: quando si gioca la doppia sfida - FMCROfficial : Spalletti:'Faremo turn over in campionato per giocare in Champions League? Più probabile il contrario per ora' #MilanNapoli -