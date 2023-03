Champions League, notizia da Castel Volturno: la reazione del Napoli dopo il sorteggio con il Milan (Di venerdì 17 marzo 2023) Giornata di sorteggi in Champions League. Il Napoli pesca il Milan in una sfida che varrà per i quarti di finale e che avrà un fascino tutto suo. Assieme a Milan-Napoli, l’Inter trova il Benfica per una sfida che comporterà almeno una delle tre italiane in semifinale, vista la comune parte di tabellone sorteggiata. Il Napoli, dunque, affronterà nella doppia sfida il Milan: all’andata a San Siro il 12 aprile e al ritorno al Maradona la settimana seguente, il 18 aprile. Durante i sorteggi avvenuti dalle 12.00 (ore italiane) tutti i giocatori con lo staff si sono riuniti per seguire la diretta. All’interno della struttura erano presenti anche alcuni giornalisti, tra cui Modugno di Sky. Il giornalista ha assistito ad una scena che ha voluto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Giornata di sorteggi in. Ilpesca ilin una sfida che varrà per i quarti di finale e che avrà un fascino tutto suo. Assieme a, l’Inter trova il Benfica per una sfida che comporterà almeno una delle tre italiane in semifinale, vista la comune parte di tabellone sorteggiata. Il, dunque, affronterà nella doppia sfida il: all’andata a San Siro il 12 aprile e al ritorno al Maradona la settimana seguente, il 18 aprile. Durante i sorteggi avvenuti dalle 12.00 (ore italiane) tutti i giocatori con lo staff si sono riuniti per seguire la diretta. All’interno della struttura erano presenti anche alcuni giornalisti, tra cui Modugno di Sky. Il giornalista ha assistito ad una scena che ha voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - AntoVitiello : ??? Sarà #Milan vs #Napoli ai quarti di finale di Champions League #UCLdraw #ChampiosLeague - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - Milannews24_com : La favorita per la vittoria della #Champions secondo i bookmakers - lastolfino : RT @intertristi1899: Pazzesco comunque questo incontro, si sfidano due delle squadre più importanti della storia del panorama europeo. In… -