Champions League, Milan-Napoli mercoledì 12 aprile. Il ritorno al Maradona martedì 18 (Di venerdì 17 marzo 2023) La Uefa ha pubblicato le date e gli orari dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Milan di Stefano Pioli mercoledì 12 aprile alle 21 a San Siro. Il ritorno sarà disputato allo stadio Diego Armando Maradona martedì 18 aprile. Di seguito il calendario dei quarti di finale di Champions League. PARTITE D’ANDATA martedì 11 aprile Benfica-Inter (21:00) Manchester City-Bayern Monaco (21:00)mercoledì 12 aprile Real Madrid-Chelsea (21:00) Milan-Napoli (21:00) PARTITE DI ritornomartedì 18 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) La Uefa ha pubblicato le date e gli orari dei quarti di finale di. Ildi Luciano Spalletti affronterà ildi Stefano Pioli12alle 21 a San Siro. Ilsarà disputato allo stadio Diego Armando18. Di seguito il calendario dei quarti di finale di. PARTITE D’ANDATA11Benfica-Inter (21:00) Manchester City-Bayern Monaco (21:00)12Real Madrid-Chelsea (21:00)(21:00) PARTITE DI18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - napolista : #ChampionsLeague, #MilanNapoli mercoledì 12 aprile. Il ritorno al Maradona martedì 18 La Uefa ha pubblicato le dat… - cliexit_ : RT @marifcinter: Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inter (Seri… -