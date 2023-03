Champions League | le avversarie di Napoli | Milan e Inter nei quarti

(Di venerdì 17 marzo 2023) Avanti tutta, col sogno di arrivare alla finale dello stadio Ataturk di Istanbul del prossimo 10 giugno. Le squadre italiane hanno scoperto nell'urna di Nyon ledeidi finale di questa stagione da record, in cui la Serie A ha portato avanti ben tre formazioni:. Non avveniva dal 2006 (17 anni) e dal 1999 non avevamo sei frecce nel nostro arco considerando anche le altre coppe. Non abbiamo eguagliato il record (7 nel 1991) solo perché la Lazio si è fatta eliminare dall'AZ Alkmaar negli ottavi della Conference. Ecco gli accoppiamenti deidi finale dellausciti dall'urna di Nyon: Real Madrid - Chelsea Benfica -Manchester City - Bayern ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - SalvioSelcia : RT @realvarriale: 2 Aprile ; Napoli - Milan in campionato 11/12 Aprile : Milan - Napoli andata Champions League 18/19 Aprile : Napoli - Mil… - t0mmi04 : RT @En3rix: Questo è il mio quarto di champions League, mi gioco tutto. Rendetemi orgoglioso, vi prego. -

Se la competizione la vince una squadra che viene dallaè senza significato. Per me la competizione Europaè per chi ha iniziato dal primo giorno'. La frecciata finale è per la La ...Sorteggi: Napoli, Milan e Inter conoscono le rispettive avversarie dei quarti di finale che si disputerrano fra martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre le gare di ritorno saranno in ...Alle 12 sono iniziati i sorteggi per decidere quali squadre si scontreranno nei quarti di finale di. Alle 13, poi, ci saranno i sorteggi per l'Europae alle 14 quelli per la Conference. Sei le italiane ancora in corsa in Europa: Napoli, Inter, Milan, Juventus, ...

Sorteggi Champions: ai quarti Benfica-Inter e Milan-Napoli La Gazzetta dello Sport

Come ben sanno in particolare i tifosi di Napoli, Inter e Milan, quest'anno l'Italia è riuscita a portare addirittura tre squadre ai quarti di finale di Champions League, la massima competizione di ...Ci siamo, oggi (venerdì 17 marzo) alle 12 a Nyon, in Svizzera, è il momento dei sorteggi per i quarti di finale di Champions League e Inter, Milan e Napoli scopriranno le loro avversarie. Per la prima ...