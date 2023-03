Champions League, il programma dei quarti in tv (Di venerdì 17 marzo 2023) quarti di Champions in tv – Si è tenuto questa mattina il sorteggio dei quarti e delle semifinali della UEFA Champions League. Inter, Milan e Napoli – le tre italiane ancora coinvolte nella competizione – hanno scoperto le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023)diin tv – Si è tenuto questa mattina il sorteggio deie delle semifinali della UEFA. Inter, Milan e Napoli – le tre italiane ancora coinvolte nella competizione – hanno scoperto le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Juventus - Sporting Lisbona, l'avversaria ai quarti di Europa League La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League (13 e 20 aprile). Anche i portoghesi sono reduci dall'eliminazione ai gironi di Champions e agli ottavi hanno fatto il 'colpaccio' contro l'Arsenal. Attenzione al talento sugli esterni di ... Inter, Inzaghi: 'Con il Benfica due sfide emozionanti' L'urna di Nyon ha definito il quadro dei quarti di finale di Champions League. L'Inter affronterà il Benfica nel doppio confronto, con l'andata in Portogallo e il ritorno a San Siro. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha commentato così l'esito del sorteggio."... Risultati calcio live, venerdì 17 marzo 2023 - Calciomagazine Nella CONCACAF Champions League troviamo il Leon che ha battuto 2 - 0 in casa il Tauro confermandosi dopo la vittoria anche nell'andata mentre il Motagua, pareggiando 1 - 1 in casa del Pachuca ha ... Sorteggi Champions: ai quarti Benfica-Inter, Milan-Napoli Pioli "In Champions grande sfida col Napoli, ora l'Udinese" MILANO (ITALPRESS) – Giornata intensa per il Milan. E' la vigilia della gara di campionato, in trasferta, contro l'Udinese ma è anche tempo di sorteggi di Champions League. Nei quarti di finale della ...