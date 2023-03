Champions League, il calendario e gli orari dei quarti (Di venerdì 17 marzo 2023) calendario quarti Champions – Si è tenuto il sorteggio dei quarti e delle semifinali della UEFA Champions League. Inter, Milan e Napoli – le tre italiane ancora coinvolte nella competizione – hanno scoperto le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare anche in semifinale. La L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023)– Si è tenuto il sorteggio deie delle semifinali della UEFA. Inter, Milan e Napoli – le tre italiane ancora coinvolte nella competizione – hanno scoperto le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare anche in semifinale. La L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - mariano56560309 : RT @marifcinter: #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il M… - Skysurfer72 : @accountparodia Sbagli, Napoli campionato, Inter Champions, Roma Europa League (in finale con noi) e Fiorentina la… -