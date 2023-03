Champions League: gli accoppiamenti dei quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Appena terminati i sorteggi di Nyon. I quarti di finale di Champions League prendono finalmente forma. La fase finale della competizione calcistica più seguita d’Europa è finalmente completa. Le 8 squadre che hanno superato gli ottavi di finale sono le seguenti: Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Milan, Manchester City, Napoli, e Real Madrid. Ben tre le squadre italiane, che agli ottavi di finale hanno segnato complessivamente ben 7 gol tra andata e ritorno (5 segnati soltanto dal Napoli contro l’Eintracht Francoforte), non subendone nessuno. Il dato interessante è che, tra le 8 squadre che hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale, sono ben 4 gli allenatori italiani a sedere in panchina. Tutto ciò denota finalmente una vera e ... Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) Appena terminati i sorteggi di Nyon. Ididiprendono finalmente forma. La fasedella competizione calcistica più seguita d’Europa è finalmente completa. Le 8 squadre che hanno superato gli ottavi disono le seguenti: Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Milan, Manchester City, Napoli, e Real Madrid. Ben tre le squadre italiane, che agli ottavi dihanno segnato complessivamente ben 7 gol tra andata e ritorno (5 segnati soltanto dal Napoli contro l’Eintracht Francoforte), non subendone nessuno. Il dato interessante è che, tra le 8 squadre che hanno ottenuto l’accesso aidi, sono ben 4 gli allenatori italiani a sedere in panchina. Tutto ciò denota finalmente una vera e ...

