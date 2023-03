Champions League | Fontana | “Vorrei una semifinale tra Milan e Inter”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Attilio, Presidente della Regione Lombardia, snobba – come prevedibile – il Napoli e, dopo aver visto il tabellone dei quarti di finale di, afferma: “Sarebbe bellissima unatra, la speranza c’è. Le nostre due squadre sono attese da due incroci entusiasmanti-Napoli, Benfica-, in cui ci sarà la concreta possibilità di fare bella figura e di superare il turno”. Nel corso di un’vista a Lombardia Notizie Online,ha anche rivolto gli auguri di buon compleanno a Giovanni Trapattoni, che oggi compie 84 anni. “Tanti auguri caro Giovanni, sei stato un grande in tutte le attività che hai svolto nel mondo dello sport. Un grande giocatore, come non ricordare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - tuco271 : @capuanogio @realvarriale Abbiamo la concreta possibilità che tre squadre italiane possano vincere Champions, Europ… - danielelozzi : @CalcioFinanza Ma attacco dove? È una cosa che in molti pensano da quando è entrata in vigore la retrocessione dall… -

Solo che, ai preliminari di, nel doppio confronto contro gli azeri del Qarabag, è arrivata subito l'eliminazione, che fatto slittare il percorso europeo dei polacchi in Conference . ...Roma, 17 mar -, tre su tre. Milan , Inter e Napoli - in rigoroso di qualificazione - con un salto in avanti ci riportano indietro al 2006. Erano diciassette anni infatti che il nostro Paese non si ...SOCIAL CALCIO - Alle 12.00 sono andati in scena a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di. Ci sarà il derby italiano tra Napoli e Milan Alle 12.00 di oggi sono andati in scena a Nyon i sorteggi dei quarti di finale di. Le urne hanno decretato che ci sarà ..

Sorteggi Champions: ai quarti Benfica-Inter e Milan-Napoli La Gazzetta dello Sport

Matteo Salvini, vicepremier e grande tifoso del Milan, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha visto i rossoneri accoppiarsi con il Napoli a margine di un evento a ...Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque'. Non è stato per noi un buon sorteggio". Luciano Spalletti commenta ai microfoni ...