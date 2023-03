Champions League, ecco il calendario dei quarti: prima Benfica-Inter, poi Milan-Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli accoppiamenti li ha definiti l’urna di Nyon, ora l’Uefa ha stabilito anche il calendario dei quarti di finale di Champions League. Si comincia martedì 11 aprile, ore 21, con Benfica-Inter e Manchester City-Bayern. I nerazzurri quindi sono la prima squadra italiana a scendere in campo, in trasferta. Il giorno dopo, mercoledì 12 aprile, a San Siro andrà in scena il derby italiano: Milan contro Napoli. L’altra partita – orario d’inizio sempre alle ore 21 – è al Bernabeu, dove il Real Madrid accoglie il Chelsea. Si replica una settimana dopo, con ordine e campi invertiti: al Maradona il ritorno tra azzurri e rossoneri martedì 18 aprile, in contemporanea Chelsea-Real Madrid. Mentre mercoledì 19 aprile San Siro si riempirà di nuovo, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli accoppiamenti li ha definiti l’urna di Nyon, ora l’Uefa ha stabilito anche ildeidi finale di. Si comincia martedì 11 aprile, ore 21, cone Manchester City-Bayern. I nerazzurri quindi sono lasquadra italiana a scendere in campo, in trasferta. Il giorno dopo, mercoledì 12 aprile, a San Siro andrà in scena il derby italiano:contro. L’altra partita – orario d’inizio sempre alle ore 21 – è al Bernabeu, dove il Real Madrid accoglie il Chelsea. Si replica una settimana dopo, con ordine e campi invertiti: al Maradona il ritorno tra azzurri e rossoneri martedì 18 aprile, in contemporanea Chelsea-Real Madrid. Mentre mercoledì 19 aprile San Siro si riempirà di nuovo, ma ...

