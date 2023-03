Champions League | date e orari dei quarti di finale

(Di venerdì 17 marzo 2023) I pass sono stati staccati da tutte le compagini italiane che hanno disputato gli ottavi didella coppa dalle grandi orecchie. Fin qui, il cammino nella massima coppa europea calcistica è stato straordinario: tralasciando l’inciampo della Juventus, infatti, le due milanesi e il Napoli saranno grandi protagoniste deididel trofeo detenuto dal Real Madrid. Tre formazioni nostrane, di cui due si sfideranno proprio in questo turno: quali sono lee glidellanella prossima, emozionante, tornata? Ecco tutto quello che c’è da sapere. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)Un derby italiano che metterà di fronte Milan e Napoli, mentre l’Inter dovrà vedersela contro il Benfica, altra portoghese dopo l’incrocio ...

Sorteggi Champions: ai quarti Benfica-Inter e Milan-Napoli La Gazzetta dello Sport

Matteo Salvini, vicepremier e grande tifoso del Milan, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha visto i rossoneri accoppiarsi con il Napoli a margine di un evento a ...Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque'. Non è stato per noi un buon sorteggio". Luciano Spalletti commenta ai microfoni ...