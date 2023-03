Champions League, calendario quarti: ecco le date di Inter-Benfica! (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il sorteggio (vedi tabellone) era attesissimo il calendario dei quarti di finale di Champions League ed è appena uscito. Benfica-Inter aprirà il programma martedì 11 aprile, con la definizione al Meazza come annunciato poco fa (vedi articolo). ecco tutte le partite. Champions League – calendario quarti DI FINALE ANDATA Benfica-Inter martedì 11 aprile ore 21 Manchester City-Bayern Monaco martedì 11 aprile ore 21 Milan-Napoli mercoledì 12 aprile ore 21 Real Madrid-Chelsea mercoledì 12 aprile ore 21 RITORNO Chelsea-Real Madrid martedì 18 aprile ore 21 Napoli-Milan martedì 18 aprile ore 21 Bayern Monaco-Manchester City mercoledì 19 aprile ore 21 Inter-Benfica mercoledì 19 aprile ore ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il sorteggio (vedi tabellone) era attesissimo ildeidi finale died è appena uscito. Benfica-aprirà il programma martedì 11 aprile, con la definizione al Meazza come annunciato poco fa (vedi articolo).tutte le partite.DI FINALE ANDATA Benfica-martedì 11 aprile ore 21 Manchester City-Bayern Monaco martedì 11 aprile ore 21 Milan-Napoli mercoledì 12 aprile ore 21 Real Madrid-Chelsea mercoledì 12 aprile ore 21 RITORNO Chelsea-Real Madrid martedì 18 aprile ore 21 Napoli-Milan martedì 18 aprile ore 21 Bayern Monaco-Manchester City mercoledì 19 aprile ore 21-Benfica mercoledì 19 aprile ore ...

