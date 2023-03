Champions League: Benfica-Inter l’11 aprile, ritorno a San Siro il 19 (Di venerdì 17 marzo 2023) Definite le date di Benfica-Inter e Inter-Benfica Dopo il sorteggio, l’UEFA ha definito i giorni e gli orari delle partite dei quarti di finale della Champions League. L’andata si giocherà in casa del Benfica martedì 11 aprile con calcio di inizio alle ore 21:00. ritorno il 19 a San Siro con calcio di inizio sempre alle 21:00. L’andata sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 sia su Sky, mentre il ritorno sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Definite le date diDopo il sorteggio, l’UEFA ha definito i giorni e gli orari delle partite dei quarti di finale della. L’andata si giocherà in casa delmartedì 11con calcio di inizio alle ore 21:00.il 19 a Sancon calcio di inizio sempre alle 21:00. L’andata sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 sia su Sky, mentre ilsarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - FcInterNewsit : ??Il vicepresidente nerazzurro ha commentato così l'accoppiamento con il Benfica ai quarti di finale di Champions Le… - iAdam1n : RT @FabrizioRomano: Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern -