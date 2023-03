Champions League, alle 12, a Nyon, i sorteggi dei quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Dove vedere i sorteggi dei quarti di Champions League 2023, i tifosi di calcio e delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea sono in fibrillazione. Il torneo entra nel clou. alle 12 a Nyon Inter, Napoli e Milan conosceranno i loro avversari: è possibile anche un derby tutto italiano Inter-Napoli o Milan-Napoli o, addirittura, l’Euroderby ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Dove vedere ideidi2023, i tifosi di calcio e delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea sono in fibrillazione. Il torneo entra nel clou.12 aInter, Napoli e Milan conosceranno i loro avversari: è possibile anche un derby tutto italiano Inter-Napoli o Milan-Napoli o, addirittura, l’Euroderby ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli all… - OptaPaolo : 1 - Il #Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella… - FuckUVasaINTER : Sorteggi Champions onesti: Manchester City-Benfica Napoli-Bayern Monaco Inter-Chelsea Leicester-Real Madrid Sort… - PianetaN : ++ ESCLUSIVO ++ Alberto Vallefuoco, segretario del Napoli, presente a Nyon dove tra poche ore si svolgeranno i sor… -