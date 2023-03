Champions League, ai quarti sarà Napoli-Milan (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli pesca il Milan ai quarti di finale di Champions League, ecco il tabellone completo: IL TABELLONE DEI quarti Sfida 1: Real Madrid-Chelsea Sfida 2: Benfica-Inter Sfida 3: Manchester City-Bayern Monaco Sfida 4: Milan-Napoli L'ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE Vincente Milan/Napoli contro Benfica/Inter Vincente Real Madrid/Chelsea contro Manchester City/Bayern LE DATE quarti di finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile. Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio. Finale: 10 giugno a Istanbul IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO - Le 8 squadre presenti nell'urna di Nyon compongono il quadro dei quarti di finale di Champions ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilpesca ilaidi finale di, ecco il tabellone completo: IL TABELLONE DEISfida 1: Real Madrid-Chelsea Sfida 2: Benfica-Inter Sfida 3: Manchester City-Bayern Monaco Sfida 4:L'ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE Vincentecontro Benfica/Inter Vincente Real Madrid/Chelsea contro Manchester City/Bayern LE DATEdi finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile. Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio. Finale: 10 giugno a Istanbul IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO - Le 8 squadre presenti nell'urna di Nyon compongono il quadro deidi finale di...

