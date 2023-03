Champions League, ai quarti è 'derby' Milan - Napoli: l'Inter pesca il Benfica (Di venerdì 17 marzo 2023) Champions League, l'urna di Nyon ha sorteggiato un derby italiano per i quarti di finale della massima competizione europea per club. Sarà infatti Milan - Napoli lo scontro più atteso del turno, la ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 marzo 2023), l'urna di Nyon ha sorteggiato unitaliano per idi finale della massima competizione europea per club. Sarà infattilo scontro più atteso del turno, la ...

