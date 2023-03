Champions League, ai quarti di finale sarà Inter vs Benfica (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco l’esito del sorteggio dei quarti di finale della Champions League Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’Inter, che negli ottavi di finale ha superato il Porto, affronterà il Benfica. L’andata si giocherà tra l’11 e il 12 aprile e ritorno tra il 18 e il 19 aprile. Questo il quadro dei quarti di finale:Real Madrid vs ChelseaInter vs Benfica Manchester City vs Bayern Monaco Milan vs Napoli La vincente della sfida tra nerazzurri e portoghesi se la vedrà in semifinale contro la vincente della sfida tra e Queste le sfide delle ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Ecco l’esito del sorteggio deididellaSi è svolto a Nyon il sorteggio deididella2022/2023. L’, che negli ottavi diha superato il Porto, affronterà il. L’andata si giocherà tra l’11 e il 12 aprile e ritorno tra il 18 e il 19 aprile. Questo il quadro deidi:Real Madrid vs ChelseavsManchester City vs Bayern Monaco Milan vs Napoli La vincente della sfida tra nerazzurri e portoghesi se la vedrà in semicontro la vincente della sfida tra e Queste le sfide delle ...

