Champions League, Adani elogia il Napoli: "È la più temuta per questo motivo!" Con la vittoria sull'Eintracht Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti è tra le migliori otto squadre d'Europa. Alle 12:00 di oggi si terranno i sorteggi per definire le sfidanti dei quarti di finale di Champions League. Non essendoci limitazioni a partire da questa fase, il Napoli può prendere una squadra tra: Milan, Benfica, Manchester City, Real Madrid, Inter, Chelsea e Bayern Monaco. FOTO: Napoli Champions League L'opinione di Adani sulla forza del Napoli In merito ai sorteggi, il noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato quali possono essere le sfidanti più ostiche da affrontare. Di seguito un estratto delle sue parole ...

