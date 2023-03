Champions | il sorteggio di quarti e semifinali LIVE

(Di venerdì 17 marzo 2023)– Prende il via ildeie delledella UEFALeague. Inter, Milan e Napoli – le tre italiane ancora coinvolte nella competizione – scoprono le rispettive avversarie per il prossimo turno e le possibili sfide che si potrebbero dover trovare ad affrontare anche in semifinale. La finale L'articolo, ildiproviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Champions, un’ora al sorteggio. Agghiaccianti riti propiziatori. - fanpage : La Uefa ha pubblicato un'importante comunicazione in vista del sorteggio di domani che riguarda proprio Inter e Mil… - MarteSportLive : Seguite il sorteggio #Champions del #Napoli con noi! In diretta ??? dalle 12 in #ForzaNapolisempre, commenti in MAR… - 13costasimone : RT @matpedrini: Io sogno un sorteggio di Champions League col bambino bendato in piedi sulla sedia come al Lotto alle Otto con Tiberio Timp… - MrcMra81 : RT @napoli_network: ???????? SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE A Nyon ecco gli ultimi sorteggi della stagione, che decideranno il futuro della Copp… -

... venerdì 17 marzo, si tengono i sorteggi di quarti di finale e semifinali inLeague ... se dovesse capitare nela cambiare data sarebbero i nerazzurri in considerazione del miglior ......la cerimonia che decreterà gli accoppiamenti dei q uarti di finale diLeague . Tre italiane ancora in gioco, che oggi conosceranno anche l'ipotetico percorso fino alla finale. Nel...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Occhi puntati sugli accoppiamenti dei quarti di finale distabiliti daldi Nyon, ma non solo. Bisogna anche vedere quando si giocheranno le sfide fra le otto migliori di Europa , che si sfideranno come sempre in un confronto fra andata e ...

Diretta Sorteggio Champions League, scopri le avversarie di Napoli, Inter e Milan LIVE Corriere dello Sport

"Sorteggio Non mi interessa, ci sono squadre che secondo me non dovevano starci. Le squadre che vengono eliminate dalla Champions devono andare a casa. Se una di loro vincerà sarà senza significato.L’attesa è terminata. Tra poco il sorteggio di Nyon decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League in programma tra l’11 e il 19 aprile. Sette le possibili avversarie del Milan ...