(Di venerdì 17 marzo 2023) Missione compiuta per. Dopo la pioggia di ieri a(Stati Uniti) e il forfait di quest’oggi del bielorusso Ilya Ivashka, il romano ha affrontato nel primo turno deldell’Arizona(n.150 del mondo), ripescato proprio per la rinuncia di Ivashka. Una partita solida quella del classe ’96 che ben ha saputo sfruttare i passaggi a vuoto di, raccogliendo molto con il suo servizio (9 ace). Buona la prima perche neglidiaffronterà l’australiano Aleksandar Vukic (n.186 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro l’altro italianoArnaldi (n.115 ATP) per 6-2 4-6 6-3. Nel primo setsi crea subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Challenger Phoenix 2023, Matteo Berrettini piega Mattia Bellucci in due set e approda agli ottavi di finale - - sportface2016 : #Tennis Matteo #Berrettini al secondo turno del Challenger di #Phoenix, battuto #Bellucci nel derby italiano - livetennisit : Challenger Phoenix: Matteo Berrettini supera Bellucci. Fuori Arnaldi - FilippoPompilii : RT @quindicizero: BERRETTINI PARTE COL PIEDE GIUSTO! ?????? Il numero 1 del tabellone batte l'altro azzurro Mattia Bellucci 6-4 6-4 e avanza… - laalcolizzata1 : RT @quindicizero: BERRETTINI PARTE COL PIEDE GIUSTO! ?????? Il numero 1 del tabellone batte l'altro azzurro Mattia Bellucci 6-4 6-4 e avanza… -

Matteo Berrettini e Mattia Bellucci si sfidano in un derby italiano al primo turno del175 di, in Arizona. Ricco torneoper il numero tre italiano, chiamato a reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane. Inizialmente sorteggiato contro Ivashka, ...Ilya Ivashka si è ritirato dal torneo ATP175 di, dove avrebbe sfidato all'esordio Matteo Berrettini . L'azzurro, che ha scelto il torneo del circuito minore dopo l'eliminazione prematura al Masters 1000 di Indian Wells, ...Matteo Berrettini affronterà Ilya Ivashka nel primo turno dell'Atp175 di, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Sperando che la pioggia dia un po' di tregua agli organizzatori del torneo, il numero tre d'Italia proverà ad esordire ...

Missione compiuta per Matteo Berrettini. Dopo la pioggia di ieri a Phoenix (Stati Uniti) e il forfait di quest’oggi del bielorusso Ilya Ivashka, il romano ha affrontato nel primo turno del Challenger ...Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al secondo turno del Challenger 175 di Phoenix, in Arizona, battendo l’altro italiano Mattia Bellucci con un doppio 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Il ...