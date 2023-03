Cgil | più peluche che delegati alla sceneggiata anti-Meloni | tra Peppa Pig e “Bella Ciao”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Leggo molte interpretazioni politologiche su intervento alla #Cgil. Più semplicemente ho spiegato il nostro pensier… - repubblica : Elly Schlein la più applaudita al congresso Cgil, freddezza per Conte e Calenda [dal nostro inviato Lorenzo De Cicc… - ilfoglio_it : Stellantis ha raggiunto un accordo che riguarda più di 70 mila lavoratori e prevede aumenti mensili di 207 euro più… - ClaudeTadolti : @Adnkronos Deve aggiungere “nonostante i politici e magistrati + pagati del mondo, folle di cialtroni nella PA, olt… - micheladania : RT @gb_dostobaby: “Dobbiamo contrastare la precarietà, dobbiamo ritrovarci su un punto: tutto ciò che ha rappresentato e realizzato il jobs… -

Il gruppo di minoranza interna allasi trova in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della premier Giorgia Meloni . La premier parleràtardi all'assise sindacale. I manifestanti mostrano ...In spalla spazio alla politica, protagonista di due articoli: 'Schlein conquista il congresso"... nell'analisi di Marco Zatterin intitolata 'Lagarde sceglie la viastretta'. A centro pagina ...... la migliore redistribuzione dell'orario di lavoro sia per affrontare il tema sempreesteso del part time involontario, sia per aumentare l'occupazione". INTESA PD,, M5S E SI CONTRO LA ...