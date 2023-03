Cgil, Meloni oggi al congresso: tensione sulla riforma fiscale (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ in corso a Rimini il congresso della Cgil, intitolato ‘Il lavoro crea il futuro’, e oggi sul palco salirà il premier Giorgia Meloni. L’intervento è atteso per le 12. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare”, aveva detto il leader Cgil Maurizio Landini. Meloni è il primo premier di un governo di centrodestra a partecipare. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ in corso a Rimini ildella, intitolato ‘Il lavoro crea il futuro’, esul palco salirà il premier Giorgia. L’intervento è atteso per le 12. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare allo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare”, aveva detto il leaderMaurizio Landini.è il primo premier di un governo di centrodestra a partecipare. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ...

