Cgil | Meloni nella ' tana del lupo' accolta da Bella Ciao

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - GallettaRebecca : RT @Giorgiolaporta: Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e omo… - tueetterin : RT @CollotMarta: Oggi siamo stati anche noi a Rimini a contestare la nuova relazione fra CGIL e Meloni. Dentro una contestazione larga, p… -

Roma, 17 mar - Al congresso delladi Rimini una trentina di delegati della minoranza in seno al sindacato ha inscenato una sorta ...palco del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia, ...Chiaramente, se accompagnato da pari condizioni di partenza", ha detto la premier Giorgia, intervenendo a Rimini durante il Congresso della. Chigidalla, così il sindacato rosso accoglie il premier: "Doveroso esserci" Insomma, siamo oltre l'iperbole politica. E così, dopo che i delegati più a sinistra del sindacato lasciavano ...

Cgil, presidio e peluche contro l'intervento di Meloni la Repubblica

Per Meloni, l’intervento davanti alla platea della Cgil è anche l’occasione per snocciolare e difendere i contenuti della riforma del fisco varata ieri dal Consiglio dei ministri: “Per favorire la ...Dopo il congresso Cgil a Rimini, Giorgia Meloni si sposta a Bologna per il Cosmoprof, il salone internazionale della cosmetica. La premier, già presente in altre edizioni, ha voluto fare tappa nel ...