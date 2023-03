Cgil, Meloni nella ‘tana del lupo’ accolta da Bella Ciao (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘O Bella Ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor…’. Giorgia Meloni nella tana del lupo, 27 anni dopo l’ultimo premier. Sale sul palco del Congresso nazionale della Cgil a Rimini poco dopo mezzogiorno, invitata dal segretario nazionale Maurizio Landini, e viene accolta da un coro che intona il canto della Resistenza partigiana. In doppiopetto blu con bottoni dorati e camicia bianca, fa più di una smorfia con la bocca, alza le sopracciglia ascoltando le prime strofe poi afferra con le mani i due microfoni sul leggio e decide di interrompere la contestazione con un “dunque, buongiorno a tutti, ringrazio il segretario generale Landini, ringrazio tutta la Cgil dell’invito…” (VIDEO). Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘O, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor…’. Giorgiatana del lupo, 27 anni dopo l’ultimo premier. Sale sul palco del Congresso nazionale dellaa Rimini poco dopo mezzogiorno, invitata dal segretario nazionale Maurizio Landini, e vieneda un coro che intona il canto della Resistenza partigiana. In doppiopetto blu con bottoni dorati e camicia bianca, fa più di una smorfia con la bocca, alza le sopracciglia ascoltando le prime strofe poi afferra con le mani i due microfoni sul leggio e decide di interrompere la contestazione con un “dunque, buongiorno a tutti, ringrazio il segretario generale Landini, ringrazio tutta ladell’invito…” (VIDEO). Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli ...

fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c'era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona "Bella ciao". La premier: «Ringrazio an… - NicolettaLucher : 'Più assumi e meno paghi' is the new 'Più sudi e più sai di fresco'. #Meloni #Cgil #salariominimo #lavoro…