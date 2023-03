Cgil, la prima volta di Meloni: «Emergenza salari ed occupazione, se ne esce puntando tutto sulla crescita» – Il video (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni arriva a Rimini in un clima teso. «Ringrazio tutta la Cgil, anche chi mi contesta con slogan creativi, non sapevo che la Ferragni facesse la metalmeccanica. Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento con il sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro del nostro paese, con una attitudine all’ascolto che il governo intende portare avanti», dice subito. Maurizio Landini l’ha introdotta con parole moderate, evidentemente rivolte ad una platea riottosa, di cui fa parte anche la minoranza che ha anticipato di voler contestare Meloni (e infatti appena la premier sale sul palco partono alcuni fischi e c’è chi intona Bella Ciao): «Dobbiamo confrontarci per trovare delle soluzioni. Proprio perché la abbiamo invitata noi, dobbiamo dimostrare come elemento di rispetto la capacità di ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente del consiglio, Giorgiaarriva a Rimini in un clima teso. «Ringrazio tutta la, anche chi mi contesta con slogan creativi, non sapevo che la Ferragni facesse la metalmeccanica. Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento con il sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro del nostro paese, con una attitudine all’ascolto che il governo intende portare avanti», dice subito. Maurizio Landini l’ha introdotta con parole moderate, evidentemente rivolte ad una platea riottosa, di cui fa parte anche la minoranza che ha anticipato di voler contestare(e infatti appena la premier sale sul palco partono alcuni fischi e c’è chi intona Bella Ciao): «Dobbiamo confrontarci per trovare delle soluzioni. Proprio perché la abbiamo invitata noi, dobbiamo dimostrare come elemento di rispetto la capacità di ...

