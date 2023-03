**Cgil: da fisco a rdc Meloni non arretra, 'non fateci sconti, ascolto ci sarà sempre'** (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Difende la riforma del fisco varata ieri dal suo governo, stronca il reddito di cittadinanza, sbarra la strada al salario minimo. L''underdog' Giorgia Meloni non arretra. Nell'arena dell'assemblea nazionale della Cgil chiede di fare il suo ingresso dal cancello centrale, rispondendo così ai retroscena che la descrivevano timorosa, indecisa fino all'ultimo se andare a Rimini rischiando le contestazioni. Che restano circoscritte ai banchi con i peluche poggiati sopra in segno di protesta, alle fascette bianche al braccio di delegate e delegati nel ricordo delle vittime di Cutro, e al 'Bella Ciao' intonato da una minoranza mentre lei, con aria più impaziente che indispettita, sale sul podio per pronunciare il suo discorso. Un discorso scritto ma che in parte improvvisa, tirando dritto sui temi che la vedono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Difende la riforma delvarata ieri dal suo governo, stronca il reddito di cittadinanza, sbarra la strada al salario minimo. L''underdog' Giorgianon. Nell'arena dell'assemblea nazionale della Cgil chiede di fare il suo ingresso dal cancello centrale, rispondendo così ai retroscena che la descrivevano timorosa, indecisa fino all'ultimo se andare a Rimini rischiando le contestazioni. Che restano circoscritte ai banchi con i peluche poggiati sopra in segno di protesta, alle fascette bianche al braccio di delegate e delegati nel ricordo delle vittime di Cutro, e al 'Bella Ciao' intonato da una minoranza mentre lei, con aria più impaziente che indispettita, sale sul podio per pronunciare il suo discorso. Un discorso scritto ma che in parte improvvisa, tirando dritto sui temi che la vedono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - TV7Benevento : **Cgil: da fisco a rdc Meloni non arretra, 'non fateci sconti, ascolto ci sarà sempre'** - - marmanyoro : RT @Libero_official: Fisco, reddito di cittadinanza, salario minimo. #Meloni sul palco della #Cgil: smontato punto per punto i cavalli di b… - Lspazio1 : RT @Libero_official: Fisco, reddito di cittadinanza, salario minimo. #Meloni sul palco della #Cgil: smontato punto per punto i cavalli di b… - gilbertobabetto : RT @Libero_official: Fisco, reddito di cittadinanza, salario minimo. #Meloni sul palco della #Cgil: smontato punto per punto i cavalli di b… -