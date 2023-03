Cgil: Calenda, 'Meloni coraggiosa, pugni chiusi e Bella ciao folcloristiche pagliacciate' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è stata coraggiosa ad andare e Landini è stato coraggioso ad invitarla. pugni chiusi, uscite dalla sala e Bella ciao - da chi vuole levare il sostegno agli ucraini che resistono davvero - sono solo folcloristiche pagliacciate di contorno". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Giorgiaè stataad andare e Landini è stato coraggioso ad invitarla., uscite dalla sala e- da chi vuole levare il sostegno agli ucraini che resistono davvero - sono solodi contorno". Lo scrive su Twitter Carlo

