Centrali nucleari a rischio cedimento | l' allarme della società francese | ecco la situazione

La società energetica francese Edf, durante un'ispezione ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento nelle sue centrali nucleari, e intende avviare verifiche che entro la fine dell'anno dovrebbero raggiungere il 90% degli impianti. Una comunicazione in questo senso è stata inviata all'Authority nazionale per la sicurezza nucleare.

Allarme nucleare in Francia, rilevate 320 saldature a rischio cedimento nei reattori: la situazione Virgilio Notizie

La società energetica francese Edf, durante un’ispezione ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento nelle sue centrali nucleari, e intende avviare verifiche che entro la fine ...Leggi anche: Ecco le mini centrali nucleari che Ansaldo ed Edison sono pronte a costruire in Italia L’inclusione senza riserve del nucleare tra le fonti energetiche coerenti con la transizione ...