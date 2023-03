Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Napoli, centinaia di sindaci contro l'autonomia differenziata [di Antonio di Costanzo] - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: #sudinrete #noautonomiadifferenziata Autonomia, centinaia di sindaci a Napoli per dire no a ddl Calderoli: «Spacca in… - rep_napoli : Napoli, centinaia di sindaci contro l'autonomia differenziata [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 19:53] - IVANAGU90585190 : RT @repubblica: Napoli, centinaia di sindaci contro l'autonomia differenziata [di Antonio di Costanzo] - rep_napoli : Napoli, centinaia di sindaci contro l'autonomia differenziata [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 19:12] -

Centinaia di sindaci a Napoli per dire no al ddl Calderoli - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Milano, 17 mar. (askanews) - Centinaia di sindaci, provenienti da tutta Italia ma soprattutto dal Meggogiorno, si sono dati appuntamento a Napoli per dire no al ddl Calderoli e all'ipotesi di ...Tanti sindaci agrigentini questa mattina a Napoli alla manifestazione nazionale “Uniti e Uguali” insieme a centinaia di amministratori, parlamentari, forze sociali e sindacali per ribadire ...