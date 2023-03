«Ceferin è stato incauto, le sue parole possono compattare il tifo violento a livello internazionale» (Di venerdì 17 marzo 2023) Questione ultras, scontri di Napoli, gestione dell’ordine pubblico, il Corriere dello Sport intervista Francesco Tagliente ex Questore e Prefetto, tra i padri fondatori dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tagliente dice: «Forse il Covid ci aveva fatto dimenticare dell’esistenza di gruppi di ultras che sono frange criminali, gestiscono interessi criminali e si muovono come bande organizzate con incroci internazionali». Poi, venendo al caso Napoli-Eintracht prosegue: «Direi che bisogna partire da un aspetto, ovvero il corto circuito, intanto giuridico, tra autorità di pubblica sicurezza, meglio, il Prefetto in questo caso, e l’autorità amministrativa che sostanzialmente ha smentito, sospendendola, la determinazione del divieto di trasferta. Alla luce dei fatti quel Tar riemetterebbe la stessa sospensiva? Quel corto circuito, poi, si è diff uso lungo tutti gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Questione ultras, scontri di Napoli, gestione dell’ordine pubblico, il Corriere dello Sport intervista Francesco Tagliente ex Questore e Prefetto, tra i padri fondatori dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tagliente dice: «Forse il Covid ci aveva fatto dimenticare dell’esistenza di gruppi di ultras che sono frange criminali, gestiscono interessi criminali e si muovono come bande organizzate con incroci internazionali». Poi, venendo al caso Napoli-Eintracht prosegue: «Direi che bisogna partire da un aspetto, ovvero il corto circuito, intanto giuridico, tra autorità di pubblica sicurezza, meglio, il Prefetto in questo caso, e l’autorità amministrativa che sostanzialmente ha smentito, sospendendola, la determinazione del divieto di trasferta. Alla luce dei fatti quel Tar riemetterebbe la stessa sospensiva? Quel corto circuito, poi, si è diff uso lungo tutti gli ...

