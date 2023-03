"Ce l'ha con lui vero?": Gruber mai così accanita, chi massacra (Di venerdì 17 marzo 2023) Ma Elly Schlein stava parlando di suo marito?». Lilli Gruber lo chiede una, due, tre volte a Michela De Biase, compagna di Dario Franceschini. Raramente abbiamo visto la severa conduttrice di Otto e mezzo, su La7, così accanita con un esponente del centrosinistra. E l'imbarazzo della deputata del Pd è talmente evidente e palpabile da far venire un po' di tenerezza al telespettatore. «Lei ha sostenuto la Schlein alle primarie- esordisce la padrona di casa -. Intanto è vero che lei ha convinto il senatore Franceschini a sostenere la Schlein?». Risata nervosa della De Biase: «Franceschini non ha bisogno di essere convinto da me. Ci siamo trovati in questa decisione sullo stesso terreno, magari chissà al prossimo congresso ci troveremo su fronti contrapposti e verremo qui a parlarne». Il tono di Lilli è vagamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ma Elly Schlein stava parlando di suo marito?». Lillilo chiede una, due, tre volte a Michela De Biase, compagna di Dario Franceschini. Raramente abbiamo visto la severa conduttrice di Otto e mezzo, su La7,con un esponente del centrosinistra. E l'imbarazzo della deputata del Pd è talmente evidente e palpabile da far venire un po' di tenerezza al telespettatore. «Lei ha sostenuto la Schlein alle primarie- esordisce la padrona di casa -. Intanto èche lei ha convinto il senatore Franceschini a sostenere la Schlein?». Risata nervosa della De Biase: «Franceschini non ha bisogno di essere convinto da me. Ci siamo trovati in questa decisione sullo stesso terreno, magari chissà al prossimo congresso ci troveremo su fronti contrapposti e verremo qui a parlarne». Il tono di Lilli è vagamente ...

