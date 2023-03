Cavalieri del Lavoro, Laura Colnaghi Calissoni è il nuovo presidente del Gruppo Lombardo (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano. L’Assemblea dei Soci del Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, riunitasi il 15 marzo, ha eletto presidente il Cavaliere del Lavoro Laura Colnaghi Calissoni (presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Carvico) . Nella stessa riunione è stato nominato anche il nuovo consiglio Direttivo che risulta composto dai Cav. Lav.: Giuseppe Ambrosi, Paola Artioli, Niccolò Branca, Pierluigi Coppo, Linda Gilli, Giacomo Gnutti, Aram Manoukian, Marco Nocivelli, Pierino Persico, Gianfelice Rocca, Dino Tabacchi, Gianluigi Viscardi. Il Cav. Lav. Laura Colnaghi Calissoni succede al Cavaliere del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano. L’Assemblea dei Soci deldella Federazione Nazionale deidel, riunitasi il 15 marzo, ha elettoil Cavaliere dele Amministratore Delegato delCarvico) . Nella stessa riunione è stato nominato anche ilconsiglio Direttivo che risulta composto dai Cav. Lav.: Giuseppe Ambrosi, Paola Artioli, Niccolò Branca, Pierluigi Coppo, Linda Gilli, Giacomo Gnutti, Aram Manoukian, Marco Nocivelli, Pierino Persico, Gianfelice Rocca, Dino Tabacchi, Gianluigi Viscardi. Il Cav. Lav.succede al Cavaliere del ...

