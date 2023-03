Cattedrale sullo «Stretto di Messina» (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Panorama del 12 gennaio 1985 di Massimo Riva E' questione ormai di poche settimane: al più tardi entro Natale l'apposita commissione darà il via definitivo alla costruzione del grande ponte sullo Stretto di Messina. Ci vorranno anni per realizzare l' opera, ma l'Italia potrà alla fine vantarsi di possedere l'ottava meraviglia del mondo: un ponte con un' unica campata di circa tre chilometri e mezzo. Un coro praticamente unanime di consensi sta accompagnando le ultime decisioni in proposito. E' favorevole il governo perché vuole riscattare con questa opera grandiosa anni di passiva inerzia nel campo delle grandi infrastrutture pubbliche. Sono entusiasti gli amministratori locali perché si attendono i benefici effetti del grosso investimento in casa loro. Felicissime sono le imprese di costruzione che parteciperanno a questo business ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Da Panorama del 12 gennaio 1985 di Massimo Riva E' questione ormai di poche settimane: al più tardi entro Natale l'apposita commissione darà il via definitivo alla costruzione del grande pontedi. Ci vorranno anni per realizzare l' opera, ma l'Italia potrà alla fine vantarsi di possedere l'ottava meraviglia del mondo: un ponte con un' unica campata di circa tre chilometri e mezzo. Un coro praticamente unanime di consensi sta accompagnando le ultime decisioni in proposito. E' favorevole il governo perché vuole riscattare con questa opera grandiosa anni di passiva inerzia nel campo delle grandi infrastrutture pubbliche. Sono entusiasti gli amministratori locali perché si attendono i benefici effetti del grosso investimento in casa loro. Felicissime sono le imprese di costruzione che parteciperanno a questo business ...

