Caterina Balivo fa sport sul Lungotevere: con la tuta da ginnastica è più bella che mai (VIDEO) (Di venerdì 17 marzo 2023) Caterina Balivo ha condiviso con i suoi followers un VIDEO in cui fa sport sul Lungotevere. La nota conduttrice, come sappiamo, ama tenersi in forma e dimostra spesso di tenersi in allenamento abbinando alla palestra e al movimento una dieta sana e bilanciata. Leggi anche: Caterina Balivo dal cuore d’oro: si libera dei vestiti che... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 marzo 2023)ha condiviso con i suoi followers unin cui fasul. La nota conduttrice, come sappiamo, ama tenersi in forma e dimostra spesso di tenersi in allenamento abbinando alla palestra e al movimento una dieta sana e bilanciata. Leggi anche:dal cuore d’oro: si libera dei vestiti che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CesareAleardi : @CinziaFufy74 Fortunatamente non guardo l'eredità. Preferisco 'Lingo' presentato da quella gnocca di Caterina Balivo. - sonosaziato_ : Caterina Balivo nella giuria de Il cantate mascherato era perfetta non capisco il senso di farla fuori infatti ques… - sscalcionapoli1 : Caterina Balivo dopo il 3-0: “Mitici, grazie per queste notti da sogno” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo a 'NM' dopo il 3-0 : 'Mitici, grazie per queste notti da sogno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo a 'NM' dopo il 3-0 : 'Mitici, grazie per queste notti da sogno' -