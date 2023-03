Castelforte / Omicidio Fidaleo: eseguito l’intervento chirugico su Molinaro, attesa per l’interrogatorio della Mignano (Di venerdì 17 marzo 2023) Castelforte – Tutto come previsto. Giuseppe Molinaro, l’appuntato dei Carabinieri accusato dell’Omicidio (avvenuto il 7 marzo scorso nella hall dell’albergo Nuova Suio) di Giovanni Fidaleo e del grave ferimento della 30enne di Castelforte Miriam Mignano, è stato sottoposto giovedì all’intervento chirurgico per cui era in licenza straordinaria dal 22 dicembre ed ha già fatto ritorno L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 17 marzo 2023)– Tutto come previsto. Giuseppe, l’appuntato dei Carabinieri accusato dell’(avvenuto il 7 marzo scorso nella hall dell’albergo Nuova Suio) di Giovannie del grave ferimento30enne diMiriam, è stato sottoposto giovedì alchirurgico per cui era in licenza straordinaria dal 22 dicembre ed ha già fatto ritorno L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo: eseguito l’intervento chirugico su Molinaro, attesa per l’interrogatorio della Mign… - infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo, via libera dei medici per l’interrogatorio a Miriam Mignano - infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo, il reoconfesso Molinaro chiede di essere sottoposto ad intervento chirurgico - infotemporeale : Omicidio Suio Terme, Molinaro aveva ancora la pistola perché non aveva comunicato la sua patologia - infoitinterno : Omicidio a Suio, domani messa a Castelforte. Il sindaco: «Vicini a Miriam, la proteggeremo dai pettegolezzi» -