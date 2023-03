Castel Volturno, Spalletti canta cori per Osimhen con i tifosi (Di venerdì 17 marzo 2023) Luciano Spalletti avrebbe cantato insieme ai tifosi azzurri alcuni cori dedicati all’attaccante Victor Osimhen. Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su un episodio avvenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 marzo 2023) Lucianoavrebbeto insieme aiazzurri alcunidedicati all’attaccante Victor. Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su un episodio avvenuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeEarn : Qui Castel Volturno - Demme out per affaticamento muscolare; per Raspadori personalizzato in campo e terapie… - napolipiucom : Milan-Napoli Champions League: la reazione da Castel Volturno #Champions #Milan #napoli #sorteggi… - sscalcionapoli1 : CdM – Entusiasmo dilagante a Castel Volturno, Spalletti canta i cori per Osimhen con i tifosi - Massimo1Aldo : ..Chiamata da dx : già adesso nel Lazio, Come in Campania (a Castel Volturno regna la mafia Nigeriana) Non si riesc… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Entusiasmo dilagante: Spalletti canta con i tifosi cori per Osimhen a Castel Volturno -