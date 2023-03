Cassa forense, contributi agli under 35 per l’acquisto di strumenti informatici (Di venerdì 17 marzo 2023) contributi per rinnovare le dotazioni informatiche dello studio legale e prestiti per gli iscritti under 35. La Cassa forense mette in campo con due bandi altrettanti nuovi strumenti, che come dice il presidente Valter Militi “hanno l’obiettivo di sostenere i colleghi, giovani e meno giovani, in un caso coprendo i costi nelle fasi di avvio della propria attività professionale, nell’altro contribuendo alle spese affrontate per rinnovare lo studio legale”. Il primo bando prevede uno stanziamento complessivo di 1.600.000,00 euro per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professione legale. Il termine per le domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, è fissato al 15 giugno 2023; il contributo, destinato ad ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023)per rinnovare le dotazioni informatiche dello studio legale e prestiti per gli iscritti35. Lamette in campo con due bandi altrettanti nuovi, che come dice il presidente Valter Militi “hanno l’obiettivo di sostenere i colleghi, giovani e meno giovani, in un caso coprendo i costi nelle fasi di avvio della propria attività professionale, nell’altro contribuendo alle spese affrontate per rinnovare lo studio legale”. Il primo bando prevede uno stanziamento complessivo di 1.600.000,00 euro perdidestinati all’esercizio della professione legale. Il termine per le domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, è fissato al 15 giugno 2023; il contributo, destinato ad ...

