Casorati e la musica | la sua vita alla Magnani Rocca

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre vediamo in altre tele apparire qua e là strumenti o curiosamente pagine di quotidiani come La Stampa, Il Popolo o La Gazzetta dello Sport. La figura umana è quasi sempre al centro della sua ...

I capolavori, la storia personale, le attitudini e le passioni: c'è tutto Felicenella grande mostra che apre dal 18 marzo alla Fondazione Magnani Rocca. È la ricchezza e ...era la, ...La relazione tra pittura e, fondamentale in, è resa esplicita in una serie di opere che, nella cornice di una immaginaria e ideale vicinanza tra l'artista e il collezionista Luigi ...... si dovrebbe presentare alla scuola diche frequenta, appena fuori dalle mura. Non ci arriva ... che chiama ripetutamente facendo richieste e fornendo informazioni che coinvolgono anche, ...

La sua passione in principio era la musica, tanto che ogni sera tornava a sedersi al pianoforte ... da Monet a Hartung. "Magnani e Casorati non si sono mai conosciuti ma avevano grande affinità", ...La mostra, un'antologia dei dipinti dell'artista tra il 1907 e il 1960, si terrà alla Fondazione Magnani-Rocca dal 18 marzo al 2 luglio.