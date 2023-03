Caso Juve | un mese all’udienza | le tre strade del Collegio di Garanzia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tra unlaavrà l’udienza aldiper capire se sarà confermata o meno la sentenza Tra unlaavrà l’udienza aldiper capire se sarà confermata o meno la sentenza. Lepercorribili sarebbero tre. La prima è che ilpossa annullare la sentenza infosse stata viziata da errori procedurali. In questoverrebbero tolti i 15 punti. Altrimenti potrebbe essere confermata comprese le inibizioni ai dirigenti. Ultimo punto è rimandare il tutto alla Corte d’Appello Federale. In quella Corte dovrebbe riesaminare la sentenza e riscrivere le motivazioni, confermando la condanna o, eventualmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il 19 aprile, alle ore 14.30, è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso… - ZZiliani : Poteva fare mille cose #Gravina contro la #Juventus: a partire dal caso #Suarez che mandò in vacca con dichiarazion… - ZZiliani : Ancora: essendo la #Juventus quotata in borsa è obbligata a rispettare il principio contabile internazionale IAS 38… - CalcioNews24 : Tre strade del Collegio di Garanzia sul caso #Juve ?? - milansette : Caso Juve: le tre strade percorribili dopo l'udienza del Collegio di Garanzia -

Anche in questonessuna restrizione. 2023 - 03 - 17 07:21:48 Roma e, le possibili avversarie ai quarti di Europa League Queste le possibili avversarie della squadra di Mourinho e Allegri ...Un risultato straordinario per il nostro campionato, ma non si tratta di unisolato: in altre tre occasioni, infatti, è successo che tra le migliori otto formazioni d'Europa ci fossero tre ......se annullare la sentenza neldecidessero che è viziata da errori procedurali o di forma (in quella decisione è inappellabile) o di confermare la sentenza, rigettando il ricorso della. ...

Caso Juve, scenario choc: rischia di finire nella prossima stagione! Juventus News 24

Diverse le partite interessanti in questo weekend, ma in particolare stuzzicano l’attenzione quelle di domenica tra Lazio-Roma e Inter-Juventus, tutte valevoli per la lotta delle prime posizioni di ...Dato sulle tracce di Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 della Juventus e della nazionale serba ... ma di proprietà del Chelsea. In caso di mancato riscatto da parte dei nerazzurri, i "Blancos" ...