Caso d’Onofrio: il Tribunale Federale Nazionale inibisce Trentalange per tre mesi (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Tribunale Federale Nazionale della Figc, accogliendo parzialmente le richieste del procuratore Federale della Figc, ha condannato l’ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange all’inibizione di 3 mesi per il Caso d’Onofrio. Il procuratore Federale Giuseppe Chinè ne aveva chiesti 6. Le parti potranno ricorrere in appello innanzi alla Corte Federale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildella Figc, accogliendo parzialmente le richieste del procuratoredella Figc, ha condannato l’ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, Alfredoall’inibizione di 3per il. Il procuratoreGiuseppe Chinè ne aveva chiesti 6. Le parti potranno ricorrere in appello innanzi alla Corte. SportFace.

