Caso D’Onofrio | dal Tribunale Figc tre mesi di inibizione per Trentalange 

Il Tribunale della Figc ha deciso di punire l'ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, con tre mesi di inibizione per il Caso D'Onofrio. Lo riferisce l'Ansa. La Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné questa mattina aveva chiesto sei mesi di inibizione. Il legale di Trentalange, Paolo Gallinelli, aveva così commentato: «Il deferimento era infondato già prima di oggi e tale rimane a mio avviso. Quello che poteva fare dal punto di vista "politico" lo ha fatto dimettendosi per potersi anche difendere liberamente». Oggi, in udienza, Trentalange non ha preso la parola.

Tre mesi di inibizione per l'ex presidente dell'Aia Alfredo Trentalange. Questa la sentenza del Tribunale federale che ha giudicato l'ex arbitro sulle responsabilità avute nel caso D'Onofrio, l'ex procuratore Aia arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. La Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné ha richiesto sei mesi di inibizione per l'ex presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange durante l'udienza presso il tribunale federale nazionale per il caso D'Onofrio. Alfredo Trentalange è stato sanzionato con un'inibizione di 3 mesi dal Tribunale federale nazionale della Figc per il caso D'Onofrio. In mattinata il procuratore Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei per l'ex presidente dell'Associazione italiana arbitri, dimessosi a metà dicembre e già deferito a gennaio.