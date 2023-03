Caso d’Onofrio, 3 mesi di inibizione dal tribunale della Figc per l’ex presidente Aia Trentalange (Di venerdì 17 marzo 2023) Alfredo Trentalange è stato sanzionato con un’inibizione di 3 mesi dal tribunale federale nazionale della Figc per il Caso Caso d’Onofrio,. In mattinata il procuratore Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei per l’ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, dimessosi a metà dicembre e già deferito a gennaio. Secondo la procura Trentalange omise «di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario d’Onofrio», l’ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico internazionale di droga. E lo avrebbe fatto in virtù del loro legame di amicizia. ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Alfredoè stato sanzionato con un’di 3dalfederale nazionaleper il,. In mattinata il procuratore Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei perdell’Associazione italiana arbitri, dimessosi a metà dicembre e già deferito a gennaio. Secondo la procuraomise «di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario»,capoprocura arbitrale arrestato per traffico internazionale di droga. E lo avrebbe fatto in virtù del loro legame di amicizia. ...

