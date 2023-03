Caso Barça, anche il figlio di Negreira sul libro paga del club (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Caso Negreira, che coinvolge il Barcellona e i pagamenti riconosciuti all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli quando era in carica, si allarga ancora di più e tira dentro anche il figlio dell’ex fischietto spagnolo, anche lui a libro paga del club catalano. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Confidential, il Barcellona, sotto la prima L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Il, che coinvolge il Barcellona e imenti riconosciuti all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli quando era in carica, si allarga ancora di più e tira dentroildell’ex fischietto spagnolo,lui adelcatalano. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Confidential, il Barcellona, sotto la prima L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

