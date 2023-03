Case popolari | FdI denuncia | 41 euro al mese per gli immigrati E gli italiani?

(Di venerdì 17 marzo 2023) Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro l'assegnazione a nuclei familiari extracomunitari di alcunedi Firenze: in un caso, il canone d'affitto sarebbe di soli 41al. "La sinistra non deve discriminare i cittadini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Denisyzr1 : @savini81 @cigolionocingue Sono nato e cresciuto nel quartiere vecchione poi case popolari,frequentavo 'bella'gente… - TAVRVS75 : @ilayyal @cancroforever @LDistratta Se lo hai letto dovresti averlo capito,uso il condizionale. Se non lo hai capit… - Sntgvn : RT @metaanto: Il PD attacca le casa degli italiani. Schlein: espropriare le abitazioni private nn affittate e consegnarle a chi nn riesce a… - lavocedigenova : Edilizia residenziale pubblica, Manganaro (Sunia Genova): 'Meno tasse sulle case popolari e politiche a favore di g… - Bufalobiri : RT @metaanto: Il PD attacca le casa degli italiani. Schlein: espropriare le abitazioni private nn affittate e consegnarle a chi nn riesce a… -

...sensibilità che aveva portato anche nella direzione dei cosiddetti settimanali femminili e... Tra quelle quattro, grazie a Loris e al comune di Lizzano , è nato anche il centro Enzo Biagi, ...... il consigliere delegato alle politiche abitative, il direttore alle politiche sociali e il funzionario per le politiche della casa per discutere della situazione dellegenovesi e delle ...Forlì - 17 marzo 2023 - Ieri pomeriggio, nel corso della seduta della competente commissione consiliare, il gruppo consiliare di Forlì e Co. ha sollevato il tema dell'emergenza abitativa che ...

La denuncia di FdI: "Case popolari a 41 euro al mese per gli immigrati" ilGiornale.it

Perchè la sinistra non adotta i medesimi atteggiamenti con i residenti italiani in difficoltà, in primis per quanto concerne le case popolari Questa la denuncia di Alessandro Draghi, capogruppo di ...A Monza e in Brianza sono disponibili 77 abitazioni di edilizia residenziale pubblica e da lunedì 27 marzo è possibile presentare domenda per l'assegnazione. Il bando scadrà poi il prossimo 7 maggio e ...