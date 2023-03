Case green | niente multe per chi non si adegua

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - marattin : Sulle case green, in Italia destra e sinistra sbagliano entrambe. Anche su questo, siamo orgogliosamente un’altra c… - borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - Marcogayamarco : RT @borghi_claudio: L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se non… - FedericoCaland4 : RT @NadiaGiobbi1: @RobertoAvventu2 Non si invochi la libertà per non rendere le case green? Non avete soldi? Avete sempre reni e cornee ven… -

Nelle classi più basse leantecedenti al 2005 o mai ristrutturate negli ultimi 30 anni. Ecco le faq di Altroconsumo sulla nuova direttiva europea... di quello delle due ruote, dellamobility, ma anche delle novità in ambito Nautica e ... Sono previsti anche dei progetti speciali durante l'anno, 'Per esempio, per leautomobilistiche, ...Arriva il via libera da parte del Parlamento UE alla direttiva sulle. Messa da parte la questione sul taglio delle emissioni per le auto, ora tocca alla casa. I proprietari degli immobili devono così sottostare all' obbligo di ridurre le emissioni delle ...

Lynk & Co, la casa automobilistica fondata nel 2016, ha trovato la soluzione perfetta attraverso un nuovo modo di utilizzare le auto dedicate alla mobilità: tramite una piattaforma di condivisione chi ...Per far fronte alle nuove esigenze ci vorrebbe un sostegno europeo. Quante case andrebbero ristrutturate e quali sono i bonus utilizzabili Le case da ristrutturare sono circa 8 milioni. Il mancato ...