(Di venerdì 17 marzo 2023) Laha espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano in un'unica direzione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Le chat di Speranza e Brusaferro: così hanno sequestrato l’Italia ??? È partita la grande fuga da… - TCommodity : La Casa Bianca da’ finalmente semaforo verde al progetto di trivellazione di petrolio in Alaska. Oramai anche Washi… - ultimora_pol : ???? USA 2024 - Washington Post: Il governatore repubblicano della #Florida, Ron #DeSantis è intenzionato a correre p… - News24_it : Casa Bianca, tregua sarebbe ratifica delle conquiste russe - buronjek : RT @byoblu: L'ex segretario generale della Nato, Rasmussen, ha definito 'una catastrofe geopolitica' la nomina di Trump a candidato repubbl… -

Laha espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano in un'unica direzione. Il ...2023 - 03 - 17 15:17:26: tregua sarebbe ratifica delle conquiste russe Laha espresso 'preoccupazione' che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina ...In fondo, basterebbe dire che è l'America in cui Donald Trump, malgrado tutto, rischia nuovamente di ritrovarsi inquilino dellanel novembre del 2024. È un paese in cui, a forza di ...

Casa Bianca, video sul drone dimostra la nostra versione - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - La Casa Bianca ha espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino ...La Casa Bianca dice di aver «incoraggiato» i cinesi a parlare finalmente con gli ucraini. Le relazioni tra Washington e Pechino si sono ulteriormente deteriorate per la vicenda del pallone-spia. Gli ...