Carolyn Smith | “Non posso più operarmi né fare radioterapia”

(Di venerdì 17 marzo 2023)ricomincia la sua battaglia contro il cancro che l’ha colpita per la prima volta nel 2015. “L’intruso”, come Perizona Magazine.

Così. Il tumore, purtroppo, è tornato. 'L'intruso', così come ha sempre definito la malattia che le è stata diagnosticata per la prima volta nel 2015, sta mettendo nuovamente a dura prova la ...non può più operarsi. Su Diva e Donna confida la sua fragilità adesso che il tumore è tornato per la terza ...La ballerina e coreografaè di nuovo alle prese con un brutto tumore. La donna ha commosso tutti con un toccante video. 'L'intruso', come lo chiama lei, è tornato.aveva raccontato di dover fare i ...

Carolyn Smith: "Non posso più operarmi o fare radioterapia". Il toccante video in cui rasa i capelli Today.it

Il tuo Ad Blocker sta interferendo con il corretto funzionamento di questo sito. Non abilitare Ad Blocker sulle pagine di questo sito oppure disabilitalo temporaneamente. Ti ricordiamo che il lavoro ...La ballerina e coreografa Carolyn Smith è di nuovo alle prese con un brutto tumore. La donna ha commosso tutti con un toccante video.