Carolyn Smith e la lotta contro il cancro | “Non posso più operarmi o fare radioterapia”

(Di venerdì 17 marzo 2023) È passata ormai una settimana da quandoha annunciato, tra le lacrime, il ritorno per la terza volta dell'”intruso”, ovvero il. La coreografa giudice di Ballando con le Stelleinfatti dal 2015un tumore al seno e ora, in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiega le difficoltà di continuare la battaglia: “Nonpiù. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico”, rivela. Per poi ammettere: “Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

