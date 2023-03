Carmen Consoli scelta per partecipare al Womad UK

(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA –è stataperalUK. Fondato nel 1980 da Peter Gabriel, da oltre quarant’anni è uno dei più importanti festival di musica e cultura e ospita oltre 150 musicisti di livello mondiale. Una grande festa che si terrà durante tutto il weekend di fine luglio, tra padiglioni di arte e letteratura globale. Ma prima di far tappa al Charlton Park – il prossimo 29 luglio –sarà protagonista dell’anteprima della prima edizione italiana del. Lo farà insieme a un’altra grandissima artista portoghese, Mariza, il 7 giugno alla Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. I biglietti saranno in prevendita su TicketOne da lunedì 20 marzo ore 16. L'articolo L'Opinionista.

il prossimo 29 luglio sarà la prima artista donna italiana a partecipare al WOMAD Festival, in Inghilterra (nel Charlton Park di Malmesbury), il più grande evento al mondo di World ...... lo scorso anno il concerto di Fiorella Mannoia Mentre cresce l'attesa per "Terra ca nun senti" , il grande evento di Siracusa,annuncia il suo ritorno live in estate, con un doppio ...Annunciato già il primo ospite:che, a sei anni di distanza, torna a suonare al Teatro Greco di Tindari per un concerto all'alba. "Un'artista fuori da ogni etichetta, " si legge nella ...

